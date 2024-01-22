 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu hap, tütün, sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı
22.01.2024 - 15:51,
Abone Ol

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma'nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 33 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 514 adet sentetik uyuşturucu, 65 gram kubar esrar, 27 gram kenevir tohumu, uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 50 kilogram tütün, 100 bin makaron, 5 bin 180 adet sigara, 4 adet senet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Tutuklama, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement