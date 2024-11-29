BALIKESİR'in Marmara ilçesinde daha önce kapatıldığı için kullanılmayan mermer ocağı sahasında heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da Ahmet Özmen (34) ile Mustafa Dak'ın (55) ölümüyle sonuçlanan göçüğün olduğu bölgede, bugün de bir başka mermer ocağı sahasında heyelan nedeniyle göçük meydana geldi. Daha önce kapatıldığı için kullanılmadığı öğrenilen mermer ocağındaki heyelan anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ocakta çalışan olmadığı için göçük sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.
Haber: Hatice DAĞLI
Kamera: Balıkesir,
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Kapatılan Mermer Ocağında Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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