Balıkesir'de Karaca Operasyonu: Şüphelinin Evinde Yasa Dışı Av Parçaları Ele Geçirildi, 4915 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Karaca Operasyonu: Şüphelinin Evinde Yasa Dışı Av Parçaları Ele Geçirildi, 4915 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapıldı

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Balıkesir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarmayla birlikte düzenledikleri av koruma ve kontrol çalışmasında bir şahsın evinde yasa dışı avcılığa konu olmuş karacaya ait parçalar ele geçirdi. Şüpheli hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, yetkililer yaban hayatının korunması için denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

BALIKESİR'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı avlanan karacaya ait parçalar ele geçirildi, şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından Balıkesir konumu paylaşılarak yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılığa geçit vermiyoruz. Gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmasında, bir şahsın evinde yasa dışı avcılığa konu olmuş karacaya ait parçalar ele geçirildi. İlgili şahıs hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakılması amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Karaca Operasyonu: Şüphelinin Evinde Yasa Dışı Av Parçaları Ele Geçirildi, 4915 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Karaca Operasyonu: Şüphelinin Evinde Yasa Dışı Av Parçaları Ele Geçirildi, 4915 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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