Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir’de Kurşunla Hayatını Kaybeden Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

17.04.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de silahlı saldırıda kurşun isabet eden araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, Kayseri'de defnedildi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanındaki mekanda yemek yerken seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

Kaçmaz'ın naaşı, yakınları tarafından merkez Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınları ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç katıldı.

Olay

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete dün 2 motosikletli tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki restoranda yemek yiyen Kaçmaz'a isabet etmişti.

Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Altıeylül, Balıkesir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:55:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.