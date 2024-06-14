Balıkesir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Mehmet Kaycı'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Kaycı hayatını kaybederken, arkadaşı Emircan Yalkın ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

14.06.2024 16:19
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Kaycı (22) idaresindeki 10 AFY 563 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Savaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, motosikletten savrulan sürücü Kaycı ve arkadaşı Emircan Yalkın (21) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gençlerden Mehmet Kaycı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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