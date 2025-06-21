Balıkesir'de düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentte 4 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 1000'in üzerinde sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar ve 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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