Balıkesir\'de Orman Yangınına Havadan Müdahale

'6 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİYORUZ'

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, "Müdahalemiz devam ediyor. Şu anda 6 uçak, 5 helikopterle alevlere havadan da müdahale ediyoruz" dedi.