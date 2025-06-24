Balıkesir'de Otel Yangını

BALIKESİR'de, 3 katlı otelin çatı katında bulunan odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı odada kalan müşteri gözaltına alındı. Yangın, saat 02.00 sıralarında Erdek ilçesinde bulunan 3 katlı otelin çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında otel odasında kalan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Polisler, yangının çıktığı odada kalan ismi açıklanmayan müşteriyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamera-Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),