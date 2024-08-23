Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir istikametinde seyreden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç. (32) yönetimindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ile halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurdanur Kahraman, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tanker sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?