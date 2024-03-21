Balıkesir\'de PKK/KCK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar snucu silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü merkez Karesi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, Kuzeykent İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, tesisi gezerek futbolculara moral verdi. Teknik direktör Fırat Gül, çocukların desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve takımın başarısını sürdüreceğini söyledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı. Kazanın sebebi olarak kırmızı ışık ihlali iddiası gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek cinayeti savundu. Maktulün ailesi ise sanığın iftira attığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
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