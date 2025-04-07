Balıkesir'de Roman Gençlik Orkestrası İlk Konserini Verecek - Son Dakika
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Balıkesir'de Roman Gençlik Orkestrası İlk Konserini Verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Roman Gençlik Orkestrası, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde ilk konserini gerçekleştirecek. 30 genç yetenekten oluşan orkestra, müzikle kültürel değerlerini tanıtma fırsatı bulacak.

07.04.2025 16:15  Güncelleme: 17:03
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği Roman Gençlik Orkestrası, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde ilk konserini verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Romanlar Buluşması'nda müjdelediği Roman Gençlik Orkestrası, ilk konserini 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde gerçekleştirecek. Yaşları 8-18 arasında değişen 30 genç yetenekten oluşan orkestra, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Nisan Salı günü saat 20.30'da izleyici ile buluşacak. Konser, "Bu konseri yazsak roman olur" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Kültürlerini dünyaya tanıtma fırsatı sunacak

Müzikteki yetenekleriyle ön plana çıkan Roman vatandaşlardan gelen talep üzerine Başkan Ahmet Akın'ın öncülüğünde kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Roman Gençlik Orkestrası, Roman gençlerin yeteneklerini sergilemesine fırsat sağlıyor. Roman gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Roman Gençlik Orkestrası, müziğin içinde doğup büyüyen gençlere yeteneklerini keşfetme ve kültürlerini dünyaya tanıtma fırsatı sunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Roman Gençlik Orkestrası İlk Konserini Verecek - Son Dakika

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