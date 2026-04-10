Balıkesir'de Rüşvet Operasyonu: 7 Tutuklama

10.04.2026 18:48
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 kişi rüşvet ve kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan tutuklandı.

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Bandırma Büro Amirliği ekiplerince, "rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında aralarında Bandırma İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı, müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofisi çalışanları ve arzuhalcilerin bulunduğu şüphelilerin, üçüncü şahısların bilgileri ve izinleri olmaksızın kişisel verilerini ele geçirdikleri (taşınmaz, adres, telefon, hisse), iş ve işlemlerde öncelik ve kolaylık sağladıkları tespit edildi.

Belirlenen 15 zanlının yakalanmasına yönelik Bandırma, Balıkesir'in Gönen ve Erdek, Çanakkale'nin Biga ile Kocaeli'nin Gebze ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin cep telefonları incelemeye alındı, çeşitli ajanda, evrak ve dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan biri savcılıkça salıverildi, 7'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Sergen Yalçın’dan ilk 11’de büyük sürprizler
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de büyük sürprizler
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
