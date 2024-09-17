Balıkesir'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kepsut'un kırsal Recepköy Mahallesi'nde yapılan sıcak asfalt serim faaliyetlerini yerinde inceleyerek personele kolaylıklar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerini sürdürüyor. Gönen'in kırsal Tütüncü Mahallesi'nde 5,4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yol ile Savaştepe ilçe merkezindeki İbrahim Efe Sokak, Meriç Sokak ve Atar Sokak'ta toplamda 880 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolun sıcak asfalt serimi devam ediyor. İşlemlerin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Vatandaşımıza hizmetlerimizi en güzel şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz"

Recepköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek personele kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere güzel memleketimiz Balıkesir'in dört bir yanında ulaşım ağını güvenli ve konforlu bir hale getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Şehirlerin, medeniyet göstergelerinden bir tanesi de ulaşım ağının; düzenli, kullanışlı ve güvenli olmasıdır. Öncelikle en çok ihtiyaç duyulan ve mağduriyetin olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yapmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımıza hizmetlerimizi en güzel şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.