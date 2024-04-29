Balıkesir\'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 19 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'de, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince, kent merkezi ile Edremit ve Burhaniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.