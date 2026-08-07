Balıkesir'de Suç Operasyonu: 101 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Suç Operasyonu: 101 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de yürütülen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı, 14 düzensiz göçmen ve 4 tutuklama gerçekleşti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sorgulanan 73 bin 909 kişiden çeşitli suçlardan aranan 101'i yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 12 operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin müdahale ettiği 48 olayda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Bandırma ve Burhaniye'de düzenlenen çalışmalarda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör hakimlikçe tutuklandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 29 bin 552 araç kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 989 motosiklet ile 3 bin 852 alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı. Alkol denetimlerinde 81 sürücünün ehliyetine el konulurken, 583 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Suç Operasyonu: 101 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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