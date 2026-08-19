Balıkesir\'de SUV Aracın Çarptığı Genç Yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki otoparkta SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hisariçi Mahallesi'ndeki otoparktan çıkış yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 LK 724 plakalı SUV tipi araç, otoparkın rampa bölümünde manevra yaptığı sırada F.B'ye (27) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan F.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracın altında kalan F.B. bulunduğu yerden çıkarıldı.

F.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.