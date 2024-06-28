Balıkesir'de Tarımsal Faaliyetler Kısıtlandı

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Balıkesir Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 2 Temmuz'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hububat hasadının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu yıl içinde meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal kaynaklı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerine, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen 'haşbay'ların sökülerek balya makinelerinin kullanılması, 2 Temmuz'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 29 Haziran-2 Temmuz'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada vatandaşlara; anız yakılmaması, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanılmaması, yol kenarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti gibi maddelerin atılmaması uyarılarında bulunuldu.