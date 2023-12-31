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Balıkesir'de Tarla Sürmek İçin Evden Ayrılan Genç Kayboldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Tarla Sürmek İçin Evden Ayrılan Genç Kayboldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ceylan'ın traktörü Simav çayının Susurluk bölümünde bulundu ancak kendisine henüz ulaşılamadı.

Balıkesir\'de Tarla Sürmek İçin Evden Ayrılan Genç Kayboldu
31.12.2023 - 15:05,
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı.

Eve dönmeyen oğlunu merak eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav çayının Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.

Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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