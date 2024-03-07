Balıkesir'de Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kurslarına Yoğun İlgi

Balıkesir'de Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kurslarına yoğun ilgi
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindedüzenlenen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor. 11. Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursuna 60'ı kadın 83 kişi katıldı.
İlçenin Börezli Mahallesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindedüzenlenen 11.Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna yurdun değişik yörelerinden 83 kişi katıldı. Çeşitli meslek dallarından vatandaşların yer aldığı kursta, sınıflarda dersler verilirken, arazide de uygulamalar yapıldı. Kursların ilgi gördüğünü anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kurslara bu güne kadar binin üzerinde vatandaşın katıldığını ve bunlardan 300'ününde kendi markalarını oluşturduklarını söyledi. Kursiyerlerde memnuniyetlerini dile getirdi. Çiftçilik yaptığını anlatan Eda Girgin, " Bu gün Baçem'de eğitimdeyiz. Eğitimimizin 7.günü. Genç bir çiftçi olarak Baçem'in bana verdiği eğitimle tarımı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızla burada tarımı daha farklı noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baçem bu konuda bize çok yardımcı oldu" dedi. Bilgisayar Mühendisi Fırat Karakurt da, " Adıyaman'dan geliyorum. Baçemdeki 2.eğitimim. Daha öncesinde zeytincilik eğitimine katılmıştım. Bilgisayar mühendisiyim. Ama., dijital tarım sistemleri ve bir taraftan gıdanın ekolojisi ile ilgileniyorum. İlerde üretici olmak istiyorum. Bu imkanın bize sağlanması çok güzel. Baçem'in bir kesişim alanına dönüşmesi, bir çok insanı burada kurduğu ilişkilerle gelecekte böyle bir şeyler yapmayı planlaması bence çok güzel" dedi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ise, " Baçemde tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun 11'ncisini yapıyoruz. Ülkemizin hemen her bölesinden kursiyerimiz var. 83 kursiyerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Perşembe günü bir tıbbi aromatik bitkilerle ilgili tarımsal gelişim paneli yapacağız. Yine Kazdağlarında bitki tanıtım turu ile kursumuzu bu ikinci haftasında tamamlamış olacağız. Böylelikle binin üzerinde kursiyerimizi mezun etmiş oluyoruz. Bunlardan da neredeyse 300 kadarı kendi markasını kurdu. Bu konuda danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri kurarak yollarına devam ediyorlar" diye konuştu. Ziraat Yüksek Mühendisi Kevser Çorak da, " Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Bu kursun sonunda, kendi alanımla alakala kurduğum danışmanlığımla danışmanlık sayfasında bilgiler vermek amacındayım. Çiftçimizi daha doğru bilgilerle bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek istiyorum" dedi.
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