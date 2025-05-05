Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 13. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 85 kursiyerin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından tamamlandı.

Üretimin niteliğini artırmak ve kursiyerlere deneyim kazandırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı BAÇEM koordinasyonunda gerçekleşen 13. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, yurdun farklı bölgelerinden gelen 85 kursiyeri bir araya getirdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği üzerine tohumdan son ürüne kadar geçen sürecin anlatıldığı kursta teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yararlarından kullanıldığı yerlere kadar pek çok detayın anlatıldığı kurs kapsamında 85 kursiyerin katılımıyla "Tarımsal Girişimcilik Paneli" düzenlendi. Panelde yetiştiricilere desteklemeler ve yasal gereklilikler konularında bilgilendirme yapıldı.

Sınav ve panelin ardından kursiyerler, İdamera Çiftliğinde üretici ziyaretleri gerçekleştirmelerinin ardından "Kazdağları Flora Yürüyüşü" yaptı.