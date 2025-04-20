Balıkesir'de Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 gün sürecek "Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali" ile kutluyor. Festivale katılan çocuklar düzenlenen etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla "Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali" düzenliyor. Litvanya, Ukrayna, Gürcistan ve Meksika'dan da misafir olarak onlarca çocuğu ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında birbirinden eğlenceli etkinlikleri çocukların ayağına götürdü. Avlu Yaşam Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarının ve iştiraklerinin hazırladığı stantlarda ve oyun alanlarında keyifle vakit geçiren çocuklar, festivalin tadını aileleriyle birlikte çıkardı.

Çömlek, resim, ritim, piyano, ahşap oyuncak, çini desenli mandala, keçe, kokulu taş, atık kağıttan tohum topu, takı atölyelerinde aileleriyle kaliteli zaman geçiren çocuklar aynı zamanda animasyon ekibi, çocuk zumbası, karaoke, masal ve kukla tiyatrosu etkinliklerine katıldı.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklere ilişkin olarak, şunları söyledi:

- İbrahim Berk Aydoğan: "Biz de oğlumuzla geldik etkinliklere katılmak için. Çok çeşitli her şey belediyemiz iyi çalışmış buradan onu görüyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- Murat Süzen: "Etkinlik takvimine baktık. 3-4 gün sürecek. Uluslararası olması da tanıtmak için güzel olmuş. Tebrik ederiz, desteği olan herkese teşekkür ederiz."

- Esin Sayın "Kızımla güzel vakit geçirdim gayet güzel."

-Barış Şen: "Sanki daha önceki yıllardaki mutlu günlerimiz gibi olmuş. Çocuklarımız için çok keyifli bir yer olmuş, mutluyuz."

-Selda Aydoğdu: "Balıkesir'in böyle bir eğlenceye ihtiyacı vardı. Bunu düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz."