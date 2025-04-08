Balıkesir'de 'Ustalara Saygı' Konseri

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği "Ustalara Saygı" konseri ile Anadolu Rock'ın efsane isimleri Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın şarkıları hayat bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'yaşayan bir kent' hedefi doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, şehrin sosyal hayatını geliştiriyor. Anadolu Rock'ın ustaları Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği "Ustalara Saygı" konseri, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.