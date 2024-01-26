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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 231 Adet Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 231 Adet Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 231 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 231 Adet Hap Ele Geçirildi
26.01.2024 - 09:11,
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Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araca operasyon yaptı.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise 231 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 231 Adet Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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