Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 52 bin 959 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan B.B. (29) ve B.Y. (51), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.