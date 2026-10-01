Balıkesir\'de yaşlılara yönelik yürüyüş düzenlendi, Vali Ustaoğlu da kortejde yer aldı

Balıkesir'de yaşlılara yönelik yürüyüş düzenlendi, Vali Ustaoğlu da kortejde yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Vali İsmail Ustaoğlu, etkinliğin toplumla bütünleşme, sağlıklı yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışmaya katkı sağladığını belirtti.
Balıkesir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında yürüyüş öncesinde mini konser verildi.
Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşüne katılan Vali İsmail Ustaoğlu, etkinliğin yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, sağlıklı yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.
Yürüyüşe, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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