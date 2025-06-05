Balıkesir'de Yerel Yönetim Yol Yenileme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Yerel Yönetim Yol Yenileme Çalışmalarına Hız Verdi

05.06.2025 15:33  Güncelleme: 16:49
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehirdeki yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. 20 ilçede devam eden çalışmalar, altyapı sorunlarını çözmeye yönelik yapılıyor. Akın, 'Yol demek, medeniyet demektir' diyerek projelerin önemine vurgu yaptı.

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kendi ekipmanları, personeli ve öz kaynaklarıyla kısa sürede yol çalışmalarında büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Yol medeniyettir. 20 ilçemizde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Erdek'te, belediyemiz ile ele ele vererek yollarımızı yeniliyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'de yıllardır çözüme kavuşmayan altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Başkan Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin Erdek Zübeyde Hanım Caddesi'nde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın'a gezisinde Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık da eşlik etti.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), ilçede su ve kanalizasyon altyapısı güçlendirirken, eş zamanlı olarak bu çalışmalar nedeniyle bozulan yollar da baştan sona yenileniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plentmiks temel ve asfalt serim çalışmalarını titizlikle yürütürken, Erdek Belediyesi ekipleri de kaldırım ve bordür imalatlarını koordineli şekilde gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, Memduh Aslan Caddesi, Memduh Aslan Caddesi, Murat Ahmet Süzgün Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde sürdürdüğü çalışmalar ile ilçede bozuk yol kalmaması hedefleniyor.

"Yol demek, medeniyet demektir"

Başkan Ahmet Akın, "Erdek Belediye Başkanı'mız Burhan Karışık ile birlikte koordineli bir şekilde ana arterlerdeki yollarımızın yapımına başladık. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sadece Erdek'te değil. 20 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim dönemi söz verdiğimiz gibi 'yapılmayan yol kalmayacak' diyerek kendi ekipmanlarımızla, personelimizle ve kendi özkaynaklarımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yol demek, medeniyet demektir. Yol demek hayat demektir. Erdek Belediye'miz ile ilçemizi hak ettiğini konuma taşımak için el ele, omuz omuza çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yerel Yönetim Yol Yenileme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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