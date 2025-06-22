Balıkesir'de YKS'ye Destek İkramları

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin ve velilerinin rahat etmesi amacıyla sınav merkezlerine yakın noktalarda ikramlarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sınav merkezlerine yakın noktalarda su, kek ve meyve suyu ikramları yapıldı.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de sınava geç kalan öğrencileri, sınav merkezlerine yetiştirmek için kent genelinde yoğun mesai yaptı.

Ayrıca sınava girecek öğrencilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca BTT'ye bağlı tüm otobüsler ücretsiz olarak hizmet verdi.