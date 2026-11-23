(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yoğun yağışın ardından ekiplerin teyakkuz haline geçtiğini açıkladı. Akın, şu ana kadar 545 ihbar aldıklarını belirterek ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildiğini bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte etkili olan yoğun yağışın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin sahaya çıktığını belirten Akın, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

"545 İHBAR EKİPLERİMİZE ULAŞTI"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, BASKİ ve İlçe Hizmetleri ekiplerinin ilçe belediyeleri ve Jandarma ile koordinasyon halinde çalıştığını belirten Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'imizde akşam saatlerinde başlayıp kısa sürede etkili olan yoğun yağışın ardından ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahada, teyakkuz halindeyiz. İtfaiye, BASKİ ve İlçe Hizmetleri ekiplerimiz; ilçe belediyelerimiz ve Jandarma ile tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 545 ihbar ekiplerimize ulaştı, ihtiyaç olan her noktaya müdahale ediyoruz."

VATANDAŞLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI PAYLAŞILDI

Olumsuzluk yaşayan vatandaşların belediyeye ulaşabilmesi için çağrı merkezi numaralarını paylaşan Akın, BASKİ ALO 185 ve Yakın Çözüm Çağrı Merkezi 444 40 10 hatlarının kullanılabileceğini bildirdi.

Akın, açıklamasını yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.