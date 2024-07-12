Balıkesir'de zeytinlik alanlara sulama desteği - Son Dakika
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Balıkesir'de zeytinlik alanlara sulama desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek'te zeytin ağaçlarının sulanmasının yetersiz olduğu tespit edilen alanlar için BASKİ'ye talimat verdi. Çalışmalar ile 20 hektar daha zeytinlik alan, suyla buluşacak.

12.07.2024 14:08
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek'te zeytin ağaçlarının sulanmasının yetersiz olduğu tespit edilen alanlar için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) talimat verdi. Çalışmalar ile 20 hektar daha zeytinlik alan, suyla buluşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek'in Gedeve bölgesinde bulunan mevcut sulama alanlarına ilave olarak 20 hektar daha alanın suyla buluşması için BASKİ'ye talimat verdi. Erdek Ziraat Odası Başkanı Mustafa Saçıl'ın öncülüğünde tespit edilen bölgelere, gerekli malzemeler ve sulama ekipmanları sağlandı.

Başkan Akın'dan ekipman talebinde bulunduğunu ve Başkan Akın'ın istenen taleplere hemen dönüş yaptığını dile getiren Saçıl, "Öncelikle ilgisi için Belediye Başkanı Ahmet Akın'a, daha sonra da Koordinatör Murat Karakoyun'a ve BASKİ personeline, çiftçiler adına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Zeytin, Erdek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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