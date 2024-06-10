Balıkesir'de Zihinsel Engelli Kişi Kur'an-ı Kerim'i Yırttı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zihinsel Engelli Kişi Kur'an-ı Kerim'i Yırttı

Balıkesir\'de Zihinsel Engelli Kişi Kur\'an-ı Kerim\'i Yırttı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gözlem altına alınan kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

10.06.2024 16:57
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtan ve yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosman Paşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, A.Ç'nin Kur'an-ı Kerim'i yırttığını gördü.

Yüzde 80 zihinsel engeli bulunduğu tespit edilen A.Ç'nin Kur'an-ı Kerim'i Plevne Camii'nden aldığının belirtildiği açıklamada, "Adı geçen şahıs polis ekiplerince gözlem altına alınmış olup hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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