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Balıkesir Gönen'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya hayatını kaybetti. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir Gönen\'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 13:52,  Güncelleme: 13:54
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Bostancı Mahallesi'ndeki müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri gönderildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya'nın (52) öldüğü belirlendi.

Sertkaya'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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