Balıkesir Havran\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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