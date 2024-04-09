Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Yiğit, mesajında, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için çalışmaları aralıksız sürdüklerini belirtti.
Türk Polis Teşkilatının 179 yıldan bu yana sahip olduğu imkanlar ve eğitimli kadrosuyla "mutlu birey, huzurlu toplum" vizyonu ile çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:
"Türk polisi, suç ve suçlu ile mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında gösterdiği üstün başarılarla yurdumuzda asayişin korunmasında milletimizin en büyük güvencelerindendir. Polis Teşkilatımızın, Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet, görevleri başında olan tüm kahraman silah arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'ten Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca da denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Çanakkale'de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tüm parti teşkilatının bayramını kutlayan Gider, bayram süresince siyaset konuşmama çağrısı yaptı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ise ramazan ayını bayramla taçlandırmak için bayramlaşma programında bir araya geldiklerini ifade etti. Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.
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