Balıkesir İvrindi\'de devrilen traktör römorkunda 23 kişi yaralandı

Balıkesir İvrindi'de devrilen traktör römorkunda 23 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İvrindi'ye bağlı Karaçepiş Mahallesi'nde seyreden traktörün römorku devrildi ve 23 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıların 5'inin durumunun orta, 18'inin hafif olduğunu belirledi; ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktör römorkunun devrildiği kazada, 23 kişi yaralandı.
İvrindi ilçesine bağlı kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde seyreden 10 P 7417 plakalı traktörün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römorku devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, römorktaki 23 kişiden 5'inin orta, 18'inin hafif şekilde yaralandığını belirledi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaynak: AA
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