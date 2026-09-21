Balıkesir Karasi'de ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Karasi ilçesinde saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,