Balıkesir Karasi'de ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı

Balıkesir Karasi'de ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Karasi'de saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Karasi ilçesinde saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,
Kaynak: DHA
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