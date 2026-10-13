Balıkesir Manyas'ta yangında evde ölü bulunan 1 kişinin cesedi otopsiye gönderildi - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta yangında evde ölü bulunan 1 kişinin cesedi otopsiye gönderildi

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Balıkesir Manyas\'ta yangında evde ölü bulunan 1 kişinin cesedi otopsiye gönderildi
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Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Hacıosman Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 1 kişi ölü bulunurken, ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Hacıosman Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, ev sahibi İsmail Artunç'a (90) ait olduğu değerlendirilen ceset buldu.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Artunç'un oğlu ve geliniyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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