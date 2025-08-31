Balıkesir Sındırgı\'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.7 OLARAK AÇIKLANDI

AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.. Yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

11 Ağustos'ta merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi.