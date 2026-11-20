Balıkesir Susurluk'ta 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tır, motosiklet ve üç otomobilin karıştığı 5 araçlı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa kara yolunda tır, motosiklet ile üç otomobil çarpıştı.
Kazada, 10 APE 535 plakalı motosiklet sürücüsü T.K. ile 10 SA 745 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ü, araçta yolcu olarak bulunan S.B.A. ve T.A. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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