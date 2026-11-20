Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolunda tır, motosiklet ile üç otomobil çarpıştı.

Kazada, 10 APE 535 plakalı motosiklet sürücüsü T.K. ile 10 SA 745 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ü, araçta yolcu olarak bulunan S.B.A. ve T.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.