Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yaralı peçeli baykuş tedavi edildi

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, vatandaşın yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi.

Doğada vatandaş tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Tolga Akyol ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerinden Arş. Gör. Bilge Kaan Ünal tarafından tedavi edilen baykuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.