Balıkesirliler, Manisa'da Kurulan İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

(MANİSA) - Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşları Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında buluşturdu. Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Kapalı Pazaryeri içerisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Başkan Dutlulu, Başkan Akın, Başkan Balaban, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Hakan Gürtunca, Mehmet Mesut Doğan, Seyit Ali Özmen ve meclis üyeleri katıldı.

Programda katılımcılar aynı sofrada ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken organizasyona katkı sunanlara teşekkür edildi.

Organizasyona destek veren protokol üyelerine teşekkür eden Şafak, "Böylesi anlamlı bir günde bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bizler de Manisa'da yaşayan Balıkesirliler olarak kültürümüzün mayasında olan yardımlaşmayı Manisa'da yaşatmaya, hemşehrilik bağlarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu sofralar sadece bir iftar buluşması değil; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, vefamızın göstergesidir" dedi.

Manisa'da ve Yunusemre'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Akın da Başkan Balaban ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban yıllarca beraber çalışma imkanı bulduğumuz değerli bir büyüğümüz. Onun yönettiği bir ilçede olmak benim için ayrı bir onur. İftarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.