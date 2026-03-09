Balıkesirliler, Manisa'da Kurulan İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesirliler, Manisa'da Kurulan İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

09.03.2026 17:05  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşları Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında buluşturdu. Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

(MANİSA) - Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşları Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında buluşturdu. Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Kapalı Pazaryeri içerisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Başkan Dutlulu, Başkan Akın, Başkan Balaban, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Hakan Gürtunca, Mehmet Mesut Doğan, Seyit Ali Özmen ve meclis üyeleri katıldı.

Programda katılımcılar aynı sofrada ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken organizasyona katkı sunanlara teşekkür edildi.

Organizasyona destek veren protokol üyelerine teşekkür eden Şafak, "Böylesi anlamlı bir günde bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bizler de Manisa'da yaşayan Balıkesirliler olarak kültürümüzün mayasında olan yardımlaşmayı Manisa'da yaşatmaya, hemşehrilik bağlarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu sofralar sadece bir iftar buluşması değil; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, vefamızın göstergesidir" dedi.

Manisa'da ve Yunusemre'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Akın da Başkan Balaban ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban yıllarca beraber çalışma imkanı bulduğumuz değerli bir büyüğümüz. Onun yönettiği bir ilçede olmak benim için ayrı bir onur. İftarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek, Ahmet Akın, Yunusemre, Balaban, Güncel, Manisa, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesirliler, Manisa'da Kurulan İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:12:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Balıkesirliler, Manisa'da Kurulan İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.