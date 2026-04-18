Balkan Barış Platformu Antalya'da Toplanıyor

18.04.2026 10:33
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ADF marjında bugün Antalya'da Balkan Barış Platformu toplantısına ev sahipliği yapacak.

Toplantıda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan temsil edilecek.

Balkan Barış Platformu'nun Antalya'daki toplantısında; bağlantısallık, üyelik süreçleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) konularında eş güdümün güçlendirilmesi, doğal afetlerle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi, gençlik ve teknoloji konularında ortak projelerin yürütülmesi başlıklarında geçmiş toplantılarda alınan kararların takibinin sağlanması, Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunulması bekleniyor.

Toplantıda, bölgesel işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik ilave işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumun ve bölgesel yansımaların ele alınması ve Türkiye'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçlere sağladığı katkılar dahil olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı 26 Temmuz 2025'te, ikinci toplantısı 23 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Balkan Barış Platformu, Türkiye'nin bölgedeki çok taraflı angajmanını tamamlayıcı nitelikte olup, bölgesel sahiplenme temelinde doğrudan ve sonuç odaklı diyaloğu teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye'nin Balkanlar'da çok taraflı işbirliği

Türkiye, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne (GDAÜ) aktif şekilde katkı sunuyor.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmaları, Türkiye'nin Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği öneme işaret ediyor.

Türkiye, NATO Kosova Gücü (KFOR) ve Bosna-Hersek'teki EUFOR Althea Harekatı gibi askeri mevcudiyetlere katılarak, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye, KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına Ekim 2025'te İtalya'dan devralmıştı.

Kaynak: AA

