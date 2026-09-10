Balkan Haber Ajansları Birliği 34. Genel Kurulu İtalya\'da yapıldı

Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) 34. Genel Kurulu, İtalya'nın Trieste kentinde düzenlendi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın ev sahipliğindeki genel kurulda, ABNA-SE Genel Sekreteri Kiril Valchev'in istifası kabul edilirken, kendisinin yerine yardımcısı Evgeniya Drumeva'nın devralması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulunda herhangi bir değişikliğe gidilmeyen genel kurulda, Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansının (FENA) gelecek yıl Saraybosna'da yapılacak genel kurula kadar dönem başkanı olarak devam etmesine karar verildi.

Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu ABNA-SE'nin İtalya'daki genel kuruluna, AA Global Haberler ve Pazarlama Direktörü Erman Yüksel ve AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk katıldı.

Genel kurulun ardından ABNA-SE üyeleri, hep birlikte aile fotoğrafı çektirdi.