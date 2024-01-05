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Balkan Ülkelerinden 40 Genç Umreye Gönderildi - Son Dakika
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Balkan Ülkelerinden 40 Genç Umreye Gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yunus Emre Cami Vakfı işbirliğiyle düzenlenen siyer yarışmasında başarılı olan Balkan ülkelerinden 40 genç umreye gönderildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan gençleri, aileleri ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç yolcu etti. Gençler, Saraybosna Havalimanında aileleriyle vedalaştıktan sonra İstanbul aktarmalı olarak Suudi Arabistan'a hareket etti.

Balkan Ülkelerinden 40 Genç Umreye Gönderildi
05.01.2024 - 18:46,
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yunus Emre Cami Vakfı işbirliğiyle düzenlenen siyer yarışmasında başarılı olan Balkan ülkelerinden 40 genç umreye gönderildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan gençleri, aileleri ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç yolcu etti.

Güvenç, AA muhabirine, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Cami Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan siyer kitabıyla ilgili bilgi yarışması düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ gibi ülkelerden gençlerin katıldığını dile getiren Güvenç, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı olan 40 arkadaşımızı önce İstanbul'a oradan da Mekke'ye uğurluyoruz. Arkadaşlarımız gerçekten Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için yoğun çaba sarf etti. Şimdi kitaptan öğrendiklerini bizatihi yaşayacakları, Hazreti Peygamberin adımlarının bastığı yere, o topraklara gidecekler. Orada farklı bir atmosfer, manevi bir hava yaşayacaklar."

Bundan sonraki süreçte de yarışmaların devam edeceğini aktaran Güvenç, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gençler, Saraybosna Havalimanında aileleriyle vedalaştıktan sonra İstanbul aktarmalı olarak Suudi Arabistan'a hareket etti.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre, Saraybosna, Cami, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

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