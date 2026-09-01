Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu 3-4 Eylül'de İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika
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Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu 3-4 Eylül'de İstanbul'da Yapılacak

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TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ev sahipliğinde ve TİKA'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da 'Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu' düzenlenecek. Yaklaşık 60 katılımcının beklendiği forumda, 13 ülkenin ombudsmanları insan hakları ve iyi yönetim alanında deneyimlerini paylaşacak; bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak standartların geliştirilmesi hedeflenecek.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da, "Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu" düzenlenecek.

"İnsan Haklarının Korunması ve İyi Yönetimin Güçlendirilmesinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü: Balkanlar ve Komşu Ülkeler Arasında Deneyim Paylaşımı" ana temasıyla gerçekleştirilecek forum, Balkanlar ve komşu ülkelerin ombudsmanlarını ve üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.

Foruma, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya'dan ombudsmanların ve beraberlerindeki heyetlerin katılması??????? öngörülüyor.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Kamu Denetçileri ve Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarının da yer alacağı forumun yaklaşık 60 katılımcıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İnsan hakları ve iyi yönetim alanında bölgesel işbirliği güçlendirilecek

Forumda, Balkanlar ve komşu ülkelerde faaliyet gösteren ombudsmanlık kurumları ve muadil kuruluşlar arasındaki kurumsal ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak standartların geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Forum kapsamında ayrıca Türkiye'nin ombudsmanlık alanındaki kurumsal tecrübesinin paylaşılması, insan hakları ve iyi yönetim ilkelerinin bölgede güçlendirilmesi ve ülkeler arasında sürdürülebilir bir işbirliği platformunun oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğin, Kamu Denetçiliği Kurumunun uluslararası görünürlüğünün artırılmasına, Türkiye'nin insan hakları alanındaki kurumsal birikiminin uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve bölgesel sorunlara yönelik ortak çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Forum, 3 Eylül'de İstanbul Anadolu Hakimevi'nde düzenlenecek açılış programıyla başlayacak. Ayrıca, iki gün sürecek forum kapsamında, yabancı ombudsmanların konuşmacı olarak yer alacağı 5 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Oturumlarda insan haklarının korunması, iyi yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ve ombudsmanlık kurumları arasındaki deneyim paylaşımı farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu 3-4 Eylül'de İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu 3-4 Eylül'de İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika
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