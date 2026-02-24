Balkanlarda İftar Buluşması - Son Dakika
Balkanlarda İftar Buluşması

24.02.2026 23:15
Edirne Valiliği, Sofya'da iftar etkinliği düzenleyerek kardeşlik mesajları verdi.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliği ve Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünün ev sahipliğinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği işbirliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına, Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, 2024'te başlattıkları geleneği sürdürerek, ramazan vesilesiyle Balkanlar'da soydaşlar ve dindaşlarla buluştuklarını söyledi.

Ramazanın huzur, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Sezer, "Ramazan dolayısıyla bütün dünyaya, bütün insanlığa huzur ve barış gelmesini canı gönülden diliyorum ve bunun için dua ediyoruz." dedi.

Sezer, savaşların yaşandığı, birçok masum insanın genç, yaşlı, çocuk demeden hayatını kaybettiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Kargaşa içerisinde, kaosun hakim olduğu bir dünyada özellikle ramazan gibi huzura ve sükunete çok ihtiyacımız var, barışa çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Büyükelçi Uyanık ise konuşmasında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının arttığı bir ortamda bu tür buluşmaların daha da önem kazandığını belirterek, "Kültürümüzde sofralar sadece yemek yenilen yerler değil, dostluğun ve birlikteliğin simgesidir. Ramazan iftarları ise bu faziletlerin en derinden hissedildiği anlardır." dedi.

Ramazan ayının barış ve dayanışmayı hatırlatan bir fırsat olduğunu dile getiren Uyanık, Bulgaristan ile ilişkilerin her alanda geliştiğini, soydaşların iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurguladı.

Başmüftü Haci de ramazanın birleştirici yönüne dikkati çekerek, "Gerçekten ramazan insanları birleştiriyor. İftar vaktinde Müslim, gayrimüslim herkes aynı sofraya oturup birlikte yemek yiyebiliyor. Bu da İslam'ın değerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ramazanda herkesin kendini ve yaptığı işleri daha fazla muhasebe etmesi gerektiğini belirten Haci, ramazanın manevi arınma ve dayanışma için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Sofya'daki iftar programı, sema gösterisi ile tamamlandı.

Ayrıca, Vali Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu kapsamında Üsküp, Prizren, Elbasan, İskeçe ve Gümülcine'de de benzer programlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

