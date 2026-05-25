Balkaya Dağı'nda Bahar Renkleri

Hakkari'nin Derecik ilçesinde havanın ısınmasıyla Balkaya Dağı'nın yamacında açan çiçekler, doğayı renklendirdi.

Son yılların en çetin kışlarından birini geride bırakan ilçede doğa, ilkbaharın son günlerinde tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

Havanın ısınmasıyla bahar renklerinin görüldüğü ilçedeki Balkaya Dağı'nın eteklerinde de çiçekler açtı.

Yeşilin farklı tonları ve kar sularıyla beslenen şelalelerle bütünleşen çiçekler, dağlık alandaki bölgeye ayrı güzellik kattı.