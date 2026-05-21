Balkondan Düşen 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de, bir binanın 6. katında bulunan evinin balkonundan düşerek, ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Mahallesi Temel Sokak'ta 7 katlı bir binada oturan 75 yaşındaki Kezban Y, 6. kattaki evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kezban Y'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.