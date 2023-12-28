Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Cengiz Topel Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Lina B.Ö, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lina B.Ö, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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