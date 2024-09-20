Balkonlarda Güneş Enerjisi İmkanı - Son Dakika
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Balkonlarda Güneş Enerjisi İmkanı

Balkonlarda Güneş Enerjisi İmkanı

Trakya Üniversitesi’nde araştırmalar, balkon korkuluklarına yerleştirilen panellerle enerji tasarrufu sağlanabileceğini gösterdi.

20.09.2024 14:49
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Trakya Üniversitesinde (TÜ) yapılan araştırma, balkon korkuluklarına doğru açıyla yerleştirilen fotovoltaik panellerle konutlarda kullanılan elektriğin bir bölümünün güneşten sağlanabileceğini gösterdi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal ve çalışma ekibinde yer alan Doç. Dr. İlhan Umut, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı ve mühendis Taşkın Tez, balkon korkuluklarına konulacak fotovoltaik panellerin verimliliğini etkileyen parametrelerle ilgili araştırma yaptı.

Panelleri farklı açılara getirerek enerji verimliğini inceleyen ekip, güneş enerjisi kullanımı açısından atıl durumda olan balkonlardan elde edilecek enerji katkısını ve sağlanacak tasarrufu analiz etti.

Akal, AA muhabirine, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten enerji üretimi anlamında yararlanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Güneş enerjisine olan talebin dünya genelinde arttığını belirten Akal, ekibiyle birlikte panel kurulumunun tercih edilmediği balkonlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ifade etti.

Balkon ve teras gibi alan gölgeliklerine güneş panelleri kurulumları yapılarak ilave bir enerji üretimi sağlanabileceğini dile getiren Akal, "Konutun tükettiği elektrik miktarına bağlı olarak 1000 dolar gibi çatı kurulumuna göre çok daha küçük bir bütçeyle elektrik enerjisi üretimi ve verimi etkileyen faktörleri analiz ettik. 3 ay boyunca bu panellerden veri aldık." dedi.

Kurulum yapılan alanın büyüklüğü, seçilen panelin gücü, güneşin geliş açısı ve diğer parametrelere göre elde edilen enerji miktarının değişeceğine işaret eden Akal, şunları kaydetti:

"Ancak standart bir evi ve balkonun büyüklüğünü göz önüne aldığımızda o evin gün içindeki televizyon, bilgisayar, telefon ve diğer ürünlerin şarj edilmesi, ampullerin kullandığı enerjiyi 3-4 saat karşılayabiliyor. 90 derece eğimle konduğunda neler oluyor? O senaryoda 5 dakikada bir veri alarak 3 ay boyunca inceledik. Diğer açıları ele aldık.

Biz, sistem parametreleri ve tasarım düzgün seçildikten sonra panelin 90 derece değil de 20-30 derece eğimle konmasını öneriyoruz. Balkonda bunu tam olarak yapmak mümkün olmayabilir ancak 90 derece konduğunda 30 derecelik eğime göre yüzde 50 den daha fazla verim düşüyor. Biz 20 derecelik bir eğimle iyi bir sonuç elde ettik."

"Alan büyüdükçe tasarruf alanı artar"

Akal, vatandaşların küçük bir yatırım bütçesiyle 20-25 yıl ömürlü panellerden enerji elde edebileceğine dikkati çekti.

Yapılan çalışmanın balkona konulan panellerin verimliliğinin istenilen düzeyde olduğunu gösterdiğini anlatan Akal, şöyle devam etti:

"Toplam tüketim içinde yüzde 10 tasarruf sağlanabilir. Daha fazla panel seçildiğinde, daha büyük bir balkon ve veranda kullanıldığında tasarruf oranı artar. Ancak bununla birlikte yatırım maliyeti de yükselir.

Bu panellerin 20-25 yıl ömrü var. Bizim amacımız ek bir ilaveyle tasarruf sağlamak. Basit kurulumla prize takıp bu enerjiden faydalanabiliriz. Elektrik kesildiğinde jeneratör vazifesi görebilir. Eğer tasarım bir konutun elektrik tüketimine göre projelendirilirse yüzde 10 enerji tasarrufu sağlanabilir. Hatta balkon kapatma veya teras gölgeliklerinde daha fazla sayıda güneş paneli kullanıldığında bu oran çok daha fazla olacaktır."

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkonlarda Güneş Enerjisi İmkanı - Son Dakika

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