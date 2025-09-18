Ballıca Mağarası'na Büyük İlgi - Son Dakika
Ballıca Mağarası'na Büyük İlgi

Ballıca Mağarası\'na Büyük İlgi
18.09.2025 12:14
Tokat'taki Ballıca Mağarası, yaz aylarında 107 bin ziyaretçi ağırladı; UNESCO listesinde yer alıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı haziran, temmuz ve ağustosta 107 bin 156 ziyaretçi gezdi.

İl merkezine 26, ilçe merkezine ise 5 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

Halen keşfedilmemiş bölümleri bulunan mağara, "havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası'nda Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında 2021 yılında çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, Ballıca Mağarası'nın çevre düzenleme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Mağaranın il içinden ve dışından ziyaretçileri ağırladığını anlatan Vali Köklü, "Valiliğimiz ve Özel İdaremizin işbirliğinde çevre düzenlemesiyle her geçen gün daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yakınında Kaz Gölü'müz var. Tüm vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz. 94 metre derinliği, eşsiz sarkıtları, dikitleriyle dünyada nadir görülebilecek mağara." dedi.

Ballıca Mağarası'nın yılın geride kalan 8 ayında 150 bin 375 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını aktaran Köklü, mağaranın yaz dönemi olan haziran, temmuz ve ağustos aylarında 107 bin 156 ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

Kaynak: AA

